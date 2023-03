Dzieci po amputacjach ręki będą mogły utrzymywać aktywność fizyczną i nadążać np. na rowerach czy hulajnogach za pełnosprawnymi rówieśnikami – a to dzięki protezie opracowanej przez zespół naukowców z Politechniki Poznańskiej.

Tradycyjny proces wytwarzania protez jest długotrwały oraz kosztowny. Do tego w przypadku dzieci, których sztuczne kończyny są częściej narażone na uszkodzenia, ich produkcja jest jeszcze bardziej skomplikowana – bo przy niewielkiej wadze muszą być odporniejsze chociażby na pęknięcia. Dlatego zespół naukowców prof. Filipa Górskiego opracował nowatorską metodę produkcji tego typu urządzeń: za pomocą drukarki 3D. I co bardzo ważne – nie jest potrzebny do tego specjalistyczny sprzęt.