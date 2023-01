W trzecim kwartale 2021r. cyberprzestępcy uzyskali dostęp do 534 tys. kont polskich użytkowników. Był to wzrost o 121 proc. względem poprzedniego kwartału. Odnotowano wtedy 108 mln 900 tys. skompromitowanych kont globalnie. Dane jasno pokazują, że zagrożenia w sieci są realne i trzeba pozostawać stale czujnym.

Używaj unikalnych haseł, loguj się dwuetapowo

Zdaniem ekspertów firmy ważne jest, aby hasła chroniące dostępu do naszych danych były unikalne – dla każdej usługi czy serwisu inne. Dzięki temu, gdy wycieknie hasło do jednego z serwisów, którego używamy, nasze konta w innych serwisach pozostaną bezpieczne. Hasło powinno być długie i zawierać w sobie litery duże i małe, liczby, a także znaki alfanumeryczne. Nie powinno być ono żadnym słowem, a raczej ciągiem losowych znaków ponieważ dużo trudniej je złamać. W usługach, którą tę opcję oferują, wskazane jest włączenie opcji logowania dwuetapowego, wtedy samo hasło nie wystarczy, by dostać się do naszego konta.

Zachowaj czujność przy podejrzanych wiadomościach

Jak przekonują eksperci Surfshark cyberprzestępcy wykorzystują podejrzanie wyglądające e-maile czy smsy, które informują na przykład o rzekomej brakującej opłacie do naszej przesyłki czy też o nieuregulowanym rachunku.

Gdy nie jesteśmy pewni od kogo pochodzi wiadomość, najlepiej nie otwierać ani jej, ani załączników, które zawiera. Klikanie w linki w takich wiadomościach też może sprowadzić na nas kłopoty, które mogą się skończyć nawet utratą pieniędzy. Szczególnie naszą czujność powinny wzmożyć nietypowe czy podejrzane prośby o podanie loginów czy haseł do kont bankowych – zawsze upewnić się czy prośba rzeczywiście pochodzi od naszego banku dzwoniąc na jego infolinię. Większość skutecznych ataków phishingowych bardzo wiernie podrabia strony internetowe czy styl e-maili danego banku.

Zadbaj o swoje dane

Na dane używających Internetu czyhają nie tylko cyberprzestępcy, ale także różne firmy, które używają ich do prezentowania dopasowanych reklam. Warto mieć drugą skrzynkę e-mail, której login nie jest naszym imieniem i nazwiskiem do mniej istotnych usług.

Dbając o swoje bezpieczeństwo w Internecie trzeba pamiętać również o korzystaniu z bezpiecznych sieci. – mówi Aleksandr Valentij, Information Security Officer w Surfshark. Używanie publicznych hotspotów naraża nas na wyższe, niepotrzebne ryzyko utraty danych, a przez to również pieniędzy. Warto skorzystać z usługi VPN, która zapobiega wykradzeniu naszych danych poprzez szyfrowanie naszych połączeń nawet, gdy używamy publicznych sieci. VPN to rodzaj tunelu w sieci publicznej, którym dane płyną bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, bez możliwości ich podejrzenia. Korzystanie z VPN w pracy czy w sieci domowej również zwiększa nasze bezpieczeństwo.

Regularne aktualizacje programów i systemu

Kolejnym krokiem, by zadbać o bezpieczeństwo korzystania z sieci są regularne aktualizacje urządzeń i programów, których na nich używamy. Ograniczy to możliwości wykorzystania starych, znanych luk bezpieczeństwa w aplikacjach i systemach operacyjnych przez cyberprzestępców, by wykraść nasze dane.