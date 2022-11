DMA ograniczy też możliwość łączenia informacji o użytkownikach, które pochodzą z różnych serwisów. Dziś platformy takie jak Meta czy Alphabet (dawniej Google) wykorzystują naszą aktywność w różnych swoich produktach, by tworzyć dokładne profile reklamowe i serwować ogłoszenia jak najbardziej dopasowane do preferencji. Prowadzi to do wielu patologii, np. jeśli algorytm Facebooka zauważy, że na Instagramie często szukamy treści związanych z hazardem, będzie podsuwał nam reklamy popychające do gry także na tej pierwszej platformie.