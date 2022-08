Ich największy na świecie dostawca, tajwańska firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) o kapitalizacji bliskiej 450 mld dol., we wtorek straciła na nowojorskiej giełdzie ok. 3 proc. swojej wartości. Jak donosił Reuters, taniały też walory innych spółek z branży, m.in. United Microelectronics (też z Tajwanu), europejskich firm ASML i ASMI oraz amerykańskich Intel , Nvidia i Qualcomm.

Jak powiedział w wywiadzie dla CNN przewodniczący TSMC Mark Liu, gdyby Chiny dokonały inwazji na Tajwan, to lokalne fabryki czipów straciłyby zdolność operacyjną, ponieważ do sprawnego działania potrzebują kontaktu z kooperantami na całym świecie. „Na wojnie nie ma zwycięzców, wszyscy są przegrani” – stwierdził Liu.

Z kolei czołowym producentem półprzewodników jest Tajwan, który według raportu SIA z września 2020 r. odpowiada za ok. 22 proc. globalnej podaży. Tuż za nim plasuje się Korea Południowa, natomiast w Chinach i Japonii powstaje po ok. 15 proc. światowej produkcji. Na przełomie XX i XXI w., gdy udział Państwa Środka w wytwarzaniu układów scalonych był bliski zeru, w Stanach Zjednoczonych powstawała około jedna trzecia światowej produkcji. Jednak gdy Chiny szły do góry, udział USA spadał – i obecnie wynosi tylko ok. 12 proc.