Badanie Cisco objęło 500 pracowników z małych i średnich przedsiębiorstw (do 500 zatrudnionych) z różnych segmentów gospodarki . We wszystkich firmach stosowany jest zdalny lub hybrydowy model pracy. – Gdy pracownicy chodzą do biura, chronią ich tam firewalle i inne firmowe zabezpieczenia. Natomiast podczas pracy zdalnej firma ma ograniczone możliwości zapewnienia im niezbędnej ochrony – podkreśla Artur Czerwiński, dyrektor ds. technologii w Cisco Polska.