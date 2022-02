To cybereskalacja i cyberoperacje. Czasem mające napędzać operacje informacyjne. Np. zhakowanie stron rządowych i umieszczenie tam treści „do Ukraińców” to czysta operacja informacyjna. Mało tego, próbowano także „wrobić” w to Polskę. Zrobiono to pokracznie - publikując komunikaty w języku polskim z błędami. To jednak wystarczyło, by niektóre jakościowe zachodnie media ten przekaz kupiły i szerzyły. To bardzo źle świadczy o tym jak niegotowy jest współczesny świat na cyberwojnę, wojnę psychologiczną, informacyjną. Prawdopodobnie gra na resentymentach historycznych przemawia też do pewnych środowisk na Ukrainie i w Polsce. Nie można tego wykluczyć. To, że my dostrzegamy fałszywkę, nie oznacza, że ktoś nie zechce w to wierzyć.