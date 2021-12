W pierwszym półroczu 2022 roku czeka nas rewolucja w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej. Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, w Polsce wprowadzony zostanie nowy standard nadawania programów – DVB-T2/HEVC. Będzie uruchamiany od marca do czerwca, w czterech etapach obejmujących po kilka województw każdy. Trwają już jednak emisje testowe kanałów niektórych miastach. Im bliżej wprowadzenia nowego standardu, testy te będą rozszerzane.

Naziemna telewizja cyfrowa dziś

Standard, w którym dziś miliony Polaków oglądają naziemną telewizję cyfrową funkcjonuje w Polsce od 2010 roku pod nazwą DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial). Standard ten wykorzystuje kodowanie obrazu MPEG- 4 (H.264/ AVC) i kodowaniem dźwięku Dolby Digital Plus (E-AC-3). Niestety nie daje on wszystkich możliwości technologicznych, jakie wiążą się z cyfrowym nadawaniem sygnału w XXI wielu. Pozbawia zatem wielu widzów dostępu do bardziej zaawansowanych rozwiązań. Nowy standard pod nazwą DVB-T2/HEVC ma wszystko zmienić.

DVB-T2/HEVC – co daje nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej

Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC ma na celu uzyskanie możliwości odbioru programów telewizyjnych o lepszej jakości niż dotychczas, przy oszczędniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów częstotliwości prowadzącym do pozyskania większej liczby programów telewizyjnych. Dotychczasowe programy telewizyjne w ramach NTC były „upakowane” na tzw. multipleksach w ten sposób, że liczba programów dostępnych dla użytkowników byłą mocno ograniczona. Nowy standard pozwoli „upchnąć” w multipleksach większą liczbę kanałów. Efekt? Widzowie zyskają wyższą jakość obrazu i dźwięku oraz większy wybór kanałów.

Nowy standard ma też być początkiem nowej telewizji. Pojawią się nowe rozwiązania jak choćby HBBTV, czyli tzw. telewizja hybrydowa. Wystarczy, że nasz telewizor będzie podłączony do sieci internet, a widz będzie mógł korzystać z szeregu rozwiązań jak quizy podczas oglądania programu czy też mini gry, VOD, interakcje podczas oglądania programu. Nadchodzi interaktywna telewizja, z dużą ilością kanałów doskonałej jakości a nowy standard nadawania będzie jej początkiem.

Czy muszę kupić nowy telewizor?

Kiedy kilka lat temu wprowadzono naziemną telewizję cyfrową, aby odbierać sygnał cyfrowy, należało być wyposażonym w odpowiedni telewizor z wbudowanym tunerem DVB-T lub zewnętrzny tuner. Kupowany osobno i podłączany telewizora. W 2022 roku w przypadku nowego standardu DVBT-2/HEVC sytuacja się powtórzy. W celu skorzystania z najnowszego standardu każdy telewizor musi posiadać odpowiednie funkcje i tak jest tym razem.

Co ważne, większość telewizorów wyprodukowanych w ostatnich latach jest dwusystemowa, czyli wyposażona w możliwość odbioru obecnego systemu - DVB-T jak i nowego - DVB-T2. Czasem telewizor zgodny ze standardami DVB-T2 może wymagać zmiany ustawień. Niestety część urządzeń pomimo obsługiwania standardu DVB-T2, może odczytać jedynie obraz zakodowany zgodnie ze starszym standardem kodowania wizji, czyli AVC (występującym także pod nazwą H.264 lub MPEG-4 część 10). Te telewizory po wprowadzeniu w Polsce standardu transmisji DVB-T2/HEVC przestaną „rozpoznawać” nadawane treści – alarmują eksperci. Szacuje się, że ze względu na kwestie techniczne, w lipcu 2022 roku nawet dwa miliony widzów może zostać bez dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej.

Należy uważać na oszustów

Nie ma się jednak czym martwić. Po pierwsze, zanim nowy standard zostanie wprowadzony, będzie można sprawdzić, czy nasz telewizor odbiera telewizje bez problemów za pomocą udostępnionych kanałów testowych. Takie kanały już działają na testowych multipleksach w niektórych miastach. Nadal nie są to jednak testy powszechne. Informacje techniczne na temat naszego telewizora łatwo też sprawdzimy w internecie, na stronie producenta czy też w instrukcji obsługi.

Gdyby jednak okazało się, że jakichś powodów nasz telewizor nie jest kompatybilny z nowym standardem, nic straconego, Wystarczy dokupić do niego odpowiedni tuner często nazywany też zewnętrznym dekoderem. Jego cena nie powinna przekraczać 100 złotych. Z jego zakupem należy się jednak wstrzymać do momentu możliwości przetestowania czy nasz TV będzie „współpracował” z nowym standardem.

Absolutnie nie należy wierzyć informacjom i doniesieniom, że wymiana telewizora do oglądania telewizji w nowym standardzie jest bezwzględnie konieczna. Takie informacje będą się pojawić za pewnością w internecie, a wielu oszustów z chęcią skorzysta z możliwości zarobienia na tych zmianach. Dlatego trzeba bardzo uważać, a kupując nowy sprzęt odpowiednio sprawdzić, jakie ma parametry techniczne.

DVB-T2/HEVC - poradnik dla konsumenta, czyli o co spytać w sklepie?

Wiele osób słysząc o nowym standardzie, zapewne będzie chciało wymienić swoje stare telewizory na nowsze. Udając się do sklepu, koniecznie należy wybrać taki, który będzie dekodował sygnał DVB-T2 z kodekiem HEVC i dodatkowo przetwarzał dźwięk zakodowany zgodnie ze standardem E-AC-3 (zwanym też Dolby Digital Plus lub DD+).

Kupując nowy sprzęt, zapytaj sprzedawcę, czy telewizor:

- odbiera telewizję naziemną w standardzie DVB-T2

- odbiera kodowanie obrazu w standardzie HEVC (H.265/MPEG-H)

- odbiera kodowanie fonii w standardzie MPEG-2 Audio Warstwa 2 i Dolby E-AC-3

Jeśli odbiornik umożliwia podłączenie do Internetu, to powinien on obsługiwać standard HbbTV w wersji przynajmniej 2.0.1.

Natomiast jeśli zależy Wam na ultra wysokiej rozdzielczości 4K, to sprzęt powinien spełniać również wymogi:

- odbioru HEVC HDR w wersjach HLG10 oraz PQ10

- odbioru dźwięku w wersji Dolby AC-4

Według szacunków Związku Cyfrowa Polska i Krajowego Instytutu Mediów około 2 milionów gospodarstw domowych, do których dociera telewizja naziemna, nie posiada telewizora zgodnego z DVB-T2/HEVC.

Kiedy dokładnie nastąpi zmiana?

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2 z kodekiem HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić w 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach:

- etap 1: od 28 marca 2022 r.

- etap 2: od 25 kwietnia 2022 r.

- etap 3: od 23 maja 2022 r.

- etap 4: od 27 czerwca 2022 r.

Źródło: UKE, gov.pl, UOKiK, własne