Liczby pokazują, że wierzą coraz bardziej. Profil zaufany dzisiaj ma ok. 13 mln użytkowników, z czego ponad 8 mln założyło go w tym i poprzednim roku. To pokazuje, że zaufanie jest. Ale też nie uważam, że brak zaufania do tego rodzaju usług jest problemem. Dbamy o bezpieczeństwo, jasno komunikujemy, jak pewne usługi działają. Uczciwie chcemy podchodzić do kwestii tego, jak są wykorzystywane dane . Żeby nie było przekonania, że to, co jest w systemach państwowych, może być wykorzystane przeciwko obywatelowi. Myślę, że to się udaje.