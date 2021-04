W odniesieniu do platform e-commerce raport sugeruje także „wyposażenie Służby Celnej, KAS oraz Poczty Polskiej w instrumenty pozwalające na lepszą kontrolę przesyłek, w których często znajdują się produkty, na które należy nałożyć podatek VAT”.

„Grzechem” bigtechów są też nieprawidłowości w wykorzystywaniu danych internautów. Kilka dni temu trafiły do sieci informacje o 530 mln użytkowników Facebooka, które wyciekły z serwisu w 2019 r. Platformy mają ponadto na koncie przewinienia związane z zaburzaniem konkurencji przez nadużywanie swojej siły rynkowej. To np. dyktowanie sprzedawcom warunków współpracy przez Amazon czy lepsze pozycjonowanie własnych usług przez Google w wynikach wyszukiwania i Apple w App Store.

Rozwiązaniem w obu sferach mogą być kodeksy usług cyfrowych (DSA) i rynku cyfrowego (DMA), które m.in. zwiększą transparentność działania platform i zapewnią uczciwą konkurencję rynkową. Ich projekty Komisja Europejska przedstawiła pod koniec ubiegłego roku. Wejdą w życie za około dwa lata. – A w międzyczasie bigtechy nadal będą dokonywać nadużyć. Jest to więc pole do działania dla regulatora krajowego – wskazuje Blanka Wawrzyniak z Fundacji Instrat, współautorka raportu.

Jak to możliwe, że nadużycia tak długo uchodzą platformom cyfrowym na sucho?

– Trochę czasu zajęło regulatorom i ustawodawcom zorientowanie się w szkodliwości poczynań bigtechów – uważa Damian Iwanowski z Fundacji Instrat, współautor raportu. – Podobnie jak w kwestiach klimatycznych: najpierw musieliśmy dostrzec problem i przeanalizować go, by odpowiednio zareagować. Sektor technologiczny początkowo nie odgrywał aż tak dużej roli w gospodarce i społeczeństwie. Sytuacja zmieniła się w ostatnich latach, a zaogniła w roku pandemii. Obecnie projekty regulacyjne i coraz częstsze dyskusje na ten temat wskazują, że Europa dojrzała już do działania – stwierdza.