Długofalowy plan wdrażany przez firmę Microsoft ma na celu nie tylko podnoszenie kwalifikacji pracowników, ale również inwestycje w lokalne partnerstwa, wsparcie cyfrowej transformacji oraz szeroki dostęp do technologii chmury obliczeniowej. Taki projekt niesie ogromną korzyść dla sektora publicznego oraz rynków regulowanych — jego głównym zadaniem jest zapewnienie dostępu bezpiecznych usług chmury obliczeniowej klasy enterprise. Mając na uwadze dalsze wspierania lokalnej transformacji cyfrowej gospodarki, Microsoft i Operator Chmury Krajowej podpisali strategiczną umowę, która pozwoli zapewnić szeroki dostęp do rozwiązań chmurowych we wszystkich branżach i przedsiębiorstwach w Polsce, a w szczególności administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia.

Microsoft Cloud — bezpieczne, zintegrowane rozwiązania

Rozwiązania chmurowe pozwalają zachować najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa, spełnić wymogi związane z lokalizacją danych w Polsce oraz zapewnić zgodność z przepisami prawa, szczególnie w przypadku tych organizacji, które mają specyficzne wymagania dotyczące przechowywania i przetwarzania danych. W kontekście rynków regulowanych jest to szczególnie istotny temat, który ma kluczową wartość podczas budowania stabilnego biznesu opartego na zaufaniu.

- Widać bardzo wyraźną zmianę podejścia do chmury ze strony przedsiębiorstw z rynków regulowanych. Ich rola w gospodarce wymaga szczególnej troski o cyberbezpieczeństwo, a z drugiej strony są zobowiązani do stosowania się do przepisów. Chmura publiczna, a w zasadzie połączenie własnych zasobów z chmurą publiczną, daje dzisiaj znacznie wyższy poziom ochrony. Jednocześnie pojawiły się akty prawne i wytyczne tworzące ramy bezpiecznego przetwarzania danych w chmurze. Mając klarowne reguły wynikające z komunikatu KNF czy uchwały Rady Ministrów Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa można bez obaw przenosić kolejne procesy do chmury. Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmury Obliczeniowej stały się częścią Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa i mają zastosowanie także w infrastrukturze krytycznej. To przekłada się na decyzje kolejnych firm – mówi Michał Jaworski, Członek Zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Jako, że bezpieczeństwo jest obecnie kluczowym tematem w świecie nowoczesnych technologii, tegoroczne wydarzenie Microsoft Envision Forum, będzie dotyczyło w dużej mierze właśnie tego aspektu. Podczas wydarzenia, globalni liderzy i biznesowi eksperci, podzielą się wiedzą dotyczącą najlepszych praktyk, strategii i rozwiązań, które pozwalają na efektywne i bezpieczne przechowywanie oraz przetwarzanie danych. W trakcie trzech głównych paneli słuchacze dowiedzą się jak istotna jest rola cyfrowych narzędzi, pozwalających na wdrażanie innowacji oraz transformację współczesnych przedsiębiorstw. Rozwiązania chmurowe bez wątpienia są na szczycie tej listy. Jeśli chcesz skorzystać z tej wiedzy zapisz się już dziś (aka.ms/Envision_pl).

Rynek regulowany przenosi się do chmury

Dzięki najnowszym trendom biznesowym wiele rynków przenosi się do chmury — w tym rynek finansowy. Jedną z firm, która pokusiła się o takie rozwiązanie jest ProService Finteco, działająca na rynku funduszy inwestycyjnych. Spółka obsługuje fundusze inwestycyjne w tzw. modelu „managed services” dostarczając Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych systemy IT. Oprócz tego prowadzi obsługę operacyjną i księgową oraz wycenę aktywów, a ponadto w modelu „white label”, dostarcza platformę technologiczną, umożliwiającą wykonywanie operacji przez inwestorów. Zakres wdrożonych w ProService Finteco rozwiązań chmurowych w ramach usługi Microsoft 365 w wersji E5, gwarantuje nie tylko najwyższy stopień poufności, ale także integralności i dostępności przetwarzanych danych. Migracja ProService Finteco do chmury odpowiada na wymogi, jakie postawił przed sektorem usług finansowych tegoroczny komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zaufana chmura, z której korzysta ProService Finteco posiada 90 klauzul + RODO.

„Migracja do chmury to duża zmiana dla nas, ale i całego rynku. Jesteśmy pod tym względem liderem zmian wśród funduszy inwestycyjnych. Chcemy dzielić się z nimi wiedzą, zarówno od strony technologicznej, jak i prawnej, m.in. w zakresie wymogów, które musieliśmy spełnić, aby być zgodnym z komunikatem chmurowym KNF” – skomentował Adam J. Kępa, Group CTO i członek zarządu ProService Finteco.

Na realizację procesu cyfryzacji, który nabrał szczególnego tempa w trakcie pandemii, zdecydował się również PKO Bank Polski. Mimo, że instytucja na bieżąco realizowała strategię opartą na cyfrowych zmianach, zaledwie w ciągu dwóch miesięcy, Microsoft Teams został zainstalowany na ponad 10 000 komputerów oraz 3 000 telefonów pracowników instytucji. Nadrzędnym celem projektu opartego o Microsoft Teams było wsparcie procesów biznesowych oraz udostępnienie pracownikom bezpiecznego i intuicyjnego narzędzia do efektywnej pracy w trybie zdalnym. Chodziło o narzędzie chmurowe, które umożliwi zarówno prowadzenie rozmów audio, video czy czatów, jak i zespołową pracę na dzielonych plikach oraz wirtualne zarządzanie zespołami. Oprócz tego projekt zapewni możliwość elastycznej pracy w rozproszonych zespołach, bezpieczną współpracę z partnerami zewnętrznymi, a także skalowalność i bezpieczeństwo. Ponadto ułatwi wdrażanie do pracy nowych osób a także zautomatyzuje procesy biznesowe.

LINK4 w chmurze

Na technologię cloud postawiła również firma LINK4, której pracownicy wzięli udział w pierwszej edycji szkoleń z umiejętności obsługi i wykorzystania chmury obliczeniowej. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników firmy oraz zapewnienie im certyfikatów spełniających nowe regulacje Komisji Nadzoru Finansowego. W szkoleniu wzięły udział zarówno osoby odpowiedzialne za obszar analityki dużych zbiorów danych, jak i infrastruktury, tworzenia aplikacji, zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa.

„Chmura obliczeniowa zapewnia szybkość i sprawność operacyjną. Efekty odczują nasi klienci, którzy będą mogli korzystać z usług cyfrowych doskonale dostosowanych do swoich potrzeb, mając pewność, że ich dane są chronione w najlepszy sposób. Wyposażenie naszego zespołu w niezbędne umiejętności budowania rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową pozwala działać, nie tylko w zgodzie z wytycznymi KNF, ale w sposób sprawny i niezawodny” – skomentowała Anna Petryka-Tabor, Kierownik Projektów Chmurowych i Infrastrukturalnych w LINK4.

Taka certyfikacja danych pomoże m.in. w rozwijaniu kompetencji zespołu, które pozwalają na sprawne tworzenie nowych ofert i rozwiązań dla klientów w oparciu o zasoby i moc obliczeniową chmury Microsoft.

Najnowsze trendy technologiczne. Microsoft Envision Forum 2021

Przenoszenie firmowych danych do chmury jest bez wątpienia niezwykle istotnym trendem w świecie cyfrowej transformacji. Nie dziwi zatem fakt, że będzie to gorący temat poruszany podczas Microsoft Envision Forum 2021, które jest określane, jako jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych tego roku.

Na uczestników wydarzenia czekają trzy główne panele tematyczne, inspirujące wywiady z liderami i specjalistami branżowymi, szereg fire-chatów oraz wnikliwa analiza case-study dotycząca licznych scenariuszy biznesowych.

Oprócz tego eksperci podejmą się analizy dostępnych technologii w rozwoju innowacyjności oraz przekażą porady, pozwalające wypracować kompleksowe procedury, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie innowacji w biznesie.

Wśród najważniejszych prelegentów uczestniczących w wydarzeniu znajdą się m.in. Jean-Philippe Courtois - Executive Vice President Microsoft, Jared Spataro - Corporate Vice President Microsoft, Charles Lamanna - Corporate Vice President Microsoft, James Eckart - Chief Security Advisor, Dr Mark Loughran - General Manager in Poland oraz Paula Januszkiewicz - CQURE CEO. Partnerami wydarzenia będą natomiast: Accenture, EY, PwC, T-systems, OChK i Predica.

Microsoft Envision Forum 2021 odbędzie się online 17 marca 2021 (środa) o godzinie 10:00. W wydarzeniu będą mogli wziąć udział tylko zarejestrowani uczestnicy dlatego zapisz się już dziś, aby wkrótce sięgnąć po niecodzienną dawkę wiedzy i spotkać się z liderami biznesu z całego świata. Poznaj trendy, pomysły, innowacyjne rozwiązania, czerp z doświadczeń innych organizacji.

