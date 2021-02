Wykorzystując mit walki z tech-gigantami, próbuje się również w Polsce forsować poszerzenie opłaty reprograficznej na urządzenia takie, jak smartfony, tablety czy telewizory segmentu smart, wynoszącej do 6 proc. kwoty należnej z tytułu ich sprzedaży. Tak pozyskane środki mają być przeznaczone na kulturę. Choć według zwolenników tej propozycji nowa opłata ma uderzyć w gigantów technologicznych, realia są zgoła inne. Regulacje skonstruowane są w sposób, który narzuca obowiązek obciążenia tym kosztem konsumentów za pośrednictwem importerów jako płatników. Dziś, gdy smartfony i tablety dla wielu Polaków oznaczają dostęp do pracy, edukacji czy kontaktu z rodziną, nie możemy pozwolić, by ich ceny rosły i prowadziły do cyfrowego wykluczenia obywateli. Mówiąc wprost, sprzedawcy szacują, że średnia podwyżka ceny urządzeń wyniesie nawet 300 zł. Przy proponowanej stawce opłaty wynoszącej do 6 proc. oznaczać to będzie wzrost opłat od konsumentów w wysokości prawie 1 mld zł. Mowa oczywiście o towarach, w których cenie już dziś zawarte są podatki , z których dotowana jest kultura.