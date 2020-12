Na naszym kontynencie prekursorem regulowania sfery nowych technologii stał się Gibraltar, gdzie już w 2017 r. podjęto działania legislacyjne odnośnie do rozproszonych rejestrów. W ten sposób już od początku stycznia 2018 r. na terytorium Gibraltaru obowiązuje Financial Services (Investment and Fiduciary Services) Act, który jako jeden z pierwszych aktów prawnych zawierał definicję rozproszonych rejestrów. Na początku 2018 r. władze Gibraltaru ogłosiły także podjęcie prac nad uregulowaniem materii ICO. We wrześniu 2020 r. ogłosiły też wprowadzenie wielu usprawnień i poprawek do Financial Services (Investment and Fiduciary Services) Act, co świadczy o ciągłym procesie usprawnień i dążeniu do zdobycia pozycji lidera w zakresie innowacyjności. Może także oznaczać istnienie zjawiska konkurowania w zakresie korzystnych regulacji w tej dziedzinie.