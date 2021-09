Sytuacji nie poprawi również zwiększenie liczby podmiotów składających wnioski drogą elektroniczną. Propozycja, by oprócz notariuszy, naczelników urzędów skarbowych oraz komorników uprawnionymi do składania wniosków elektronicznych były również banki, nie jest receptą na poprawę sytuacji. Zgodnie z obowiązującym prawem banki są uprawnione do składania wniosków o wpis lub wykreślenie hipoteki. Obecnie nie korzystają z tej możliwości zbyt często, ponieważ na wnioskodawcy ciąży obowiązek poniesienia opłaty za wpis. Poza tym bank jest zainteresowany ujawnieniem hipoteki, a jej wykreślenie leży na ogół w interesie właściciela nieruchomości . Bank jako osoba prawna musi złożyć wniosek podpisany przez uprawnione do tego osoby. Zdarza się, że wnioski są niekompletne, nie zawierają wymaganych załączników itp. Złożenie przez bank wniosku o wpis drogą elektroniczną nie przyspieszy znacząco rozpoznania wniosku, jako że dokumenty stanowiące podstawę do wpisu muszą być przesłane pocztą (tak samo jak w przypadku elektronicznych wniosków naczelników urzędów skarbowych). Wpis nastąpi dopiero wtedy, gdy sąd otrzyma komplet załączników. Kredytobiorca na ogół składa wniosek kompletny, a ewentualne braki usuwa sprawniej. Generalnie zakładane zmiany w postępowaniu elektronicznym powinny uwzględniać fakt, że informatyzacja jest tylko instrumentem w rękach ludzi. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe nie zwalnia sądu z obowiązku rozumnego stosowania prawa i nie może polegać na mechanicznym przenoszeniu treści z jednego systemu do drugiego.