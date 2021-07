Czym jest wkład własny

Obecnie nie sposób spotkać w ofercie banków kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Co to takiego?

Wkład własny to odpowiedni udział klienta w finansowanej przez bank inwestycji w nieruchomości. Jest on określany procentowo w odniesieniu do wartości mieszkania lub budynku, który chcemy zakupić. Aktualnie wynosi on nawet 20 proc., co dla wielu młodych rodzin jest barierą ciężką do pokonania. W młodym wieku, opłacając czynsz najmu mieszkania, ciężko bowiem odłożyć większą kwotę, która będzie wystarczająca na pokrycie wkładu własnego.

Przy czym należy podkreślić, że to problem na który wskazują różne podmioty już od kilku lat. Dla przykładu w zeszłym roku Pracodawcy RP i think tank Heritage Real Estate przygotowali raport „Pierwsze mieszkanie jako impuls rozwoju polskiej gospodarki w czasach pandemii”, w którym to wnioskowali o zmianę Rekomendacji S KNF. Możemy w nim przeczytać, że „na złagodzeniu polityki kredytowej, skorzystałoby ok. miliona Polaków, dla których własne M jest dziś ze względu na wysokie koszty związane z wkładem własnym, praktycznie niemożliwym do osiągnięcia celem”.

Kłopot ten dostrzegł również polski rząd, który remedium na to przedstawił w Polskim Ładzie. Na czym ma ono polegać?

Dla kogo mieszkanie bez wkładu własnego

Najpierw trzeba wskazać kto będzie adresatem tego rozwiązania.

Program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania obejmie trzy grupy klientów:

Tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego.

Tych, którzy szukają go na rynku wtórnym, społecznym.

Tych, którzy chcą wybudować dom.

Wsparcie jest skierowane do osób od 24. do 40. roku życia.

Jaka kwota wsparcia

Państwo będzie gwarantować maksymalnie do 40 proc. do kwoty 100 tys. złotych wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. złotych dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny).

Gwarancja ma następować za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przez okres maksymalnie 15 lat.

Co ważne, po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł. (proporcjonalnie do udzielonej wcześniej gwarancji).

Jednocześnie, aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, ma zostać wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu. Ile ma ona wynieść? Na tę chwilę jeszcze nie wiadomo.

Kiedy ustawa

Według zapowiedzi rządu program ma wejść w życie w IV kwartale 2021 r.

Czy „Mieszkanie bez wkładu własnego” poprawi sytuację młodych polskich rodzin? Jest ku temu szansa, zdiagnozowano bowiem prawidłowo jedną z bolączek. Jednak diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Na tę chwilę rodzi się sporo pytań. Czy w przypadku rodzin limit będzie dotyczył obojga małżonków, czy tylko jednego? Jaka będzie maksymalna cena za 1m2, która będzie kwalifikować się do programu? Odpowiedzi poznamy zapewne niedługo.