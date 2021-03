Inaczej jest, gdy masa spadkowa jest dzielona przez spadkobierców stosownie do należnych im udziałów w spadku. Wtedy 5-letni termin, który musi upłynąć, aby sprzedaż nieruchomości była wolna od podatku, liczy się wyłącznie od daty nabycia jej przez spadkobiercę. Dział spadku nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

To wnioski płynące z dwóch interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Co do zasady dochód ze zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia jest opodatkowany 19-proc. podatkiem (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT w związku z art. 30e ust. 1).

Z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT wynika, że w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku 5-letni termin liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie przez spadkodawcę. Zasada ta obowiązuje od 2019 r. Wcześniej (do 31 grudnia 2018 r.) termin ten liczyło się od daty otwarcia spadku, a więc śmierci spadkobiercy, co było zdecydowanie mniej korzystne dla podatników.

W 2019 r. w ustawie znalazł się również przepis, który mówi, że w przypadku nabycia nieruchomości wskutek śmierci małżonka termin liczy się od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego lub wybudowania w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 10 ust. 6 ustawy o PIT).

Jednocześnie z ustawy o PIT wynika, że podatkowych skutków nie rodzi nabycie ani odpłatne zbycie w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku (art. 10 ust. 7 ustawy o PIT).

Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do wszystkich, którzy dokonali lub dokonają zbycia nieruchomości po 31 grudnia 2018 r., bez względu na datę jej odziedziczenia.

Uważała, że najwcześniej nastąpi to 1 stycznia 2024 r., bo dopiero wtedy upłynie 5 lat od działu spadku, wskutek którego nabyła udziały w nieruchomości w wysokości przekraczającej jej udział w masie spadkowej. Wskazała, że postanowienie sądu w tej sprawie uprawomocniło się 4 stycznia 2018 r., a zatem 5-letni termin powinien być liczony od 31 grudnia 2018 r. i upłynie 31 grudnia 2023 r.

Dyrektor KIS to potwierdził, przy czym wyjaśnił, że dla części nieruchomości (tej odziedziczonej w spadku po rodzicach) 5-letni termin liczy się już od daty jej nabycia przez rodziców (co miało miejsce w 1999 r.). Natomiast całą nieruchomość będzie można sprzedać bez PIT, dopiero począwszy od 1 stycznia 2024 r., ponieważ dział spadku doprowadził do przyrostu majątku podatniczki.