Fiskus jest innego zdania. Twierdzi, że istotne jest, kiedy doszło do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Jeśli stało się tak przed 1 maja 2004 r., to opłaty przekształceniowe nie powinny być z VAT, bo na gruncie obowiązujących wtedy przepisów nieopodatkowane było samo ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Co innego, gdy do ustanowienia użytkowania wieczystego doszło po 1 maja 2004 r. Od tej daty opłaty przekształceniowe powinny być powiększane o VAT jako element ceny za dokonaną już dostawę gruntu – twierdzą organy podatkowego.