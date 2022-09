Chcąc odpowiedzieć na pytanie, przede wszystkim należy się odwołać do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. I tak zgodnie z art. 124 ust. 1 ww. aktu prawnego starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej może ograniczyć – w drodze decyzji – sposób korzystania z nieruchomości „przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody”. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.