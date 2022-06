W praktyce tymczasowe narzędzie, jakim miał być miniPortal, będzie działać przez ponad cztery lata. Uruchomiono je w październiku 2018 r. w związku z elektronizacją zamówień powyżej progów unijnych. Miał działać do 2020 r., kiedy to planowano oddać platformę e-Zamówienia, którą tworzono na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Cyfryzacji. Kontrakt ten jednak rozwiązano, gdyż wykonawca nie radził sobie z jego realizacją. Ostatecznie nowy przetarg na platformę ogłosił UZP. W 2021 r., kiedy przepisy wymusiły przejście do sieci wszystkich przetargów, platforma jeszcze nie działała, dlatego też oddano lekko zmodyfikowany miniPortal Bis. Choć było to rozwiązanie okrojone do najbardziej niezbędnych funkcjonalności, zamawiający przyzwyczaili się do niego. Niektórzy nawet do tego stopnia, że po próbach z platformą e-Zamówienia wrócili na miniPortal i na nim zaczęli od nowa ogłaszać postępowania.