Likwidator TVP Daniel Gorgosz wystąpił do rządu o 220 mln zł. W rozmowie z DGP przyznaje, że konieczne będzie dalsze wsparcie finansowe.

Telewizji Polskiej brakuje w tej chwili 2,6 mld zł – mówi nam jej likwidator Daniel Gorgosz. Sytuacja finansowa spółki jest trudna przede wszystkim z powodu braku przewidzianej w bud żecie rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych. – Od 2017 r. TVP otrzymała ponad 9,5 mld zł. Te pieniądze poprzednie władze spółki wydawały jednak na bieżąco. Nie było żadnej poduszki finansowej – tłumaczy nasz rozmówca. Wylicza przy tym, ile trzeba przeznaczyć na realizację zobowiązań i umów zawartych przez poprzednie władze spółki.

Dlatego wystąpił z wnioskiem o przyznanie dotacji z rezerwy ogólnej bud żetu państwa. – Mówimy o kwocie 250 mln zł, z czego 30 mln zł ma trafić do Polskiego Radia, a 220 mln zł do Telewizji Polskiej. Z tego, co wiem, dokument jest analizowany, decyzję w tej sprawie podejmie w najbliższym czasie Rada Ministrów – tłumaczy Daniel Gorgosz.

Nasz rozmówca zapewnia również, że TVP nie planuje likwidacji żadnego z kanałów tematycznych. Mówi o przeglądzie kadr, w wyniku którego spółka pożegnała się z ponad 100 osobami.

Pytany o płace, zastrzega, że nie może podawać zarobków dziennikarzy, ale ujawnia wynagrodzenia osób, które pełnią funkcje publiczne.

– Moja miesięczna pensja wynosi 48,4 tys. zł brutto. Proszę pamiętać, że jestem zatrudniony na dwóch stanowiskach – dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych oraz likwidatora spółki – tłumaczy. Dyrektor generalny Tomasz Sygut zarabia 50 tys. zł, a dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór – 35 tys. zł brutto miesięcznie.

Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na eDGP.