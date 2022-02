Dziś trudno nie zauważyć, że operacje takie wykraczają poza klasyczne rozumienie działań w ramach konfliktów zbrojnych. Przekaz informacyjny kierowany jest bezpośrednio przed fazą walki zbrojnej, czyli w czasie pokoju, ale także w fazie mniejszych napięć. Może świadczyć o eskalacji oraz na nią wpływać. Może służyć do wysyłania sygnałów między centrami polityczno-wojskowymi jednego kraju a drugiego. Czasem bardzo subtelnie. W 1939 r. o nadchodzącej wojnie i faktycznych możliwości ofensywno-obronnych Polski wiedziało niewielu, a propaganda zwycięstwa była drukowana w gazetach jeszcze w początkach września. Dziś odbieramy to jako groteskowe. Ci poświęcający czas i pieniądze na uważną lekturę gazet w końcówce lat 30. mogli się domyślać, co nadchodzi. Nie ma jednak żadnego porównania z możliwościami w 2022 r., kiedy po raz pierwszy w historii możemy „na żywo” przyglądać się rozwojowi wypadków. To zapisy medialne, wypowiedzi polityków w mediach, bezpośrednio ujawniane informacje wywiadowcze, wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne. Bardzo ważną rolę odgrywają informacje ze smartfonów zwykłych ludzi. Albo i nie: jeśli takie dane wyciekają celowo. Tym razem najlepiej obserwuje się „wojnę” na TikToku. Przejazdy bojowe wozów piechoty, czołgów, transportów pontonowych, samochodów-transporterów rakiet Iskander-M na ulicach, także broni na eszelonach (transportach kolejowych). Czego tu nie mamy. Czołgi T-80, T-90, broń termobaryczna TOS-1A (tzw. wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa ciężkich pocisków zapalających), systemy rakietowe Buk M1-2, haubice samobieżne 2S19 Msta. Wszystko to mogą zobaczyć cywile z Ukrainy i państw Zachodu. Jeśli chcą więcej, to na YouTubie są też filmy pokazujące możliwości bojowe takiej broni. O zapisach i zdjęciach satelitarnych helikopterów i samolotów nawet nie wspominam. Mając na tacy cały ten sprzęt, łatwo wyobrazić sobie ryzyko poważnych zniszczeń, a te współczesna technika wojskowa może osiągnąć bardzo szybko. Czy tak łatwa dostępność tych informacji to przypadek? I tak, i nie. Przy takiej skali operacji i w dzisiejszych czasach nierealistyczne byłoby ukrycie transportu takiego sprzętu. Stratedzy i planiści w Rosji bez wątpienia muszą wiedzieć, że takie obrazy są i będą tworzone, rozprzestrzeniają się. Mają widzów i z pewnością odnoszą efekt psychologiczny. Przykładowo w pewnym momencie na Zachodzie odnotowano, że na filmach brak załóg. Ostatnio pojawiły się więc zapisy z załogami. A nawet ze sprzętem rzekomo posiadającym robocze oznaczenia taktyczne. Celowe działanie, przypadek czy stan eskalacji? Tego użytkownik smartfona sam nie oceni.