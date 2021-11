Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przyznaje, że „aktualizacja prawnych ram działalności usługodawców internetowych” jest potrzebna – zastrzega jednak, że ponieważ firmy te często świadczą usługi „w sposób transgraniczny”, to należy je regulować na poziomie europejskim, co zapewni „egzekwowanie nowych warunków i zapobiegnie uciekaniu dostawców na inne rynki, skąd dalej będą mogli świadczyć swoje usługi w sposób nieograniczony”.

Przyjęcie projektu ustawy jest zaplanowane jeszcze na ten rok. Czy to realny termin?

Lewiatan wskazuje ponadto na niezgodność projektu z obowiązującymi przepisami polskimi i międzynarodowymi. Ma on naruszać konstytucyjną swobodę działalności gospodarczej, bo „nakłada nadmiernie uciążliwe i nieproporcjonalne obowiązki, i sankcje na operatorów platform internetowych”. Także przewidziana procedura odwoławcza „nie spełnia wymogów konstytucyjnego standardu sprawiedliwego procesu”. Organizacja wskazuje też na niezgodność z dyrektywą o handlu elektronicznym i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka.

Zastrzeżenia od początku dyskusji o ustawie budzi też nowy regulator, uprawniony do karania platform i rozpatrywania skarg na ich decyzje o usuwaniu wpisów i blokowaniu kont. Członków Rady Wolności Słowa ma bowiem powoływać Sejm – większością trzech piątych głosów, a gdy kandydatury jej nie uzyskają, to zwykłą. Według IAB „ryzyko upolitycznienia tego organu jest oczywiste”. Także ZPP podkreśla, że rada powinna „charakteryzować się pełną niezależnością, również polityczną, co koliduje z przewidzianą w projekcie procedurą wyboru”.