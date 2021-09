Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że aby przekonać pozostałych członków do przedłużenia licencji, szef KRRiT proponuje równoczesne wezwanie nadawcy do rozwiania wątpliwości co do struktury właścicielskiej. O podobnym rozwiązaniu (na podstawie art. 10 ustawy RTV) informował też serwis Wirtualnemedia.pl. Wczoraj po południu nie było jeszcze wiadomo, czy to wystarczy, by zebrać czwórkę do koncesyjnego brydża.