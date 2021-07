PiS chce zmian w art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi o udzieleniu koncesji podmiotom mającym siedzibę w Polsce, a także podmiotom zagranicznym, pod warunkiem, że ich udział w spółce nie przekracza 49 proc. W tej chwili koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinowi i Norwegii.

W projekcie nowelizacji ustawy czytamy, że koncesja może być udzielana osobie, zamieszkującej za granicą, która na stałe przebywa w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem jednak jest to, że taka osoba nie jest zależna od osoby zagranicznej, której stałe miejsce zamieszkania nie znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.

- Ustawa oznacza wojnę z USA, bo wymusza sprzedaż przez Amerykanów firmy TVN - powiedział były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizjii Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych i wyjaśnił, że TVN 24 jak i inne programy satelitarne mogą być nadawane z innego kraju na podstawie koncesji, ale główny kanał TVN, już nie ponieważ jest naziemny. Nie ma sensu trzymywanie przez TVN kanałów satelitarnych bez naziemnych, dlatego Discovery może szukać kruczków prawnych, albo poszukać nowego partnera do spółki holenderskiej, do której również należy TVN.

Brudziński: należy przywrócić elementarną równowagę na rynku mediów

Brudziński został zapytany w TVN 24, czy projekt ustawy uderza w amerykańskie inwestycje w Polsce i de facto zmierza do odebrania koncesji TVN i TVN24. "Wielokrotnie mówiliśmy, że należy przywrócić taką elementarną równowagę, również kapitałową, jeżeli chodzi o rynek medialny w Polsce" - odparł europoseł. Jego zdaniem, to nie jest nic nadzwyczajnego, gdyby przyjrzeć się jak funkcjonują media w Niemczech czy we Francji. Podkreślił, że nie zna szczegółów projektu, bo przebywa w Strasburgu.

Podkreślił jednocześnie, że Polska znajduje się w obszarze wspólnoty europejskiej i również regulacje dotyczące rynku mediów muszą być zgodne z europejskim prawem. Zaznaczył, że w parlamencie będą toczyły się prace nad projektem ustawy, trafi ona też Senatu. "Apeluję, żeby z igieł nie robić wideł. Nie ma mowy o jakiejś wojnie, czy naruszeniu zasad demokracji" - zaznaczył Brudziński.

Zwrócił uwagę, że

Tak, jak niezbywalnym prawem dziennikarzy jest patrzeć władzy na ręce, być krytycznym wobec tej władzy, to nie można odbierać politykom, chociaż może w tym wypadku bardziej obywatelom, prawa do tego, aby krytycznie patrzeć na zaangażowanie w ramach sporu politycznego wewnątrz naszego kraju, tej czy innej stacji telewizyjnej, po tej czy po innej stronie sporu politycznego

Brudziński dodał, że dziennikarze TVN bardzo często wychodzą z roli obiektywnych dziennikarzy, stają się strona sporu politycznego, wspierając oponentów i przeciwników władzy.

Na uwagę, że projekt zmiany ustawy zmierza do likwidacji największej niezależnej stacji telewizyjnej, krytycznej wobec władzy, powiedział, że jego zdaniem w Polsce są również inne niezależne stacje telewizyjne.

"Uważam inne stacje telewizyjne za również niezależne: Telewizję Trwam, telewizję Republika, telewizję Polsat, telewizję Plus za równie niezależne (...) Oczywiście doceniam rolę TVN na to co się w Polsce dzieje, nie tylko w obszarze polityki, ale i szerzej. Nie uważam, że rolą jakiej jakiejkolwiek stacji telewizyjnej, czy miarą jest wartości czy oceny zasad pracy jest to na ile są krytyczne wobec władzy" - mówił Brudziński.

Oświadczenie TVN

Zarząd spółki TVN S.A. oświadcza, że własnościowa struktura spółki jest zgodna z przepisami ustawy o Radiofonii i Telewizjii. Ekspertyzy, które są niezależne, opracowane przez polskich profesorów prawa to potwierdzają - pisze spółka TVN w oświadczeniu, które zostało opublikowane we wtorek kiedy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zaczęli mówić o kwestiach właścicielskich.

W 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizjii zatwierdziła wejście amerykańskiego kapitału do naszej spółki oraz do czasu podejmowania starań o przedłużenie koncesji dla TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości - czytamy w oświadczeniu.