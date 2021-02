I nie trzeba sięgać do awangardowej filozofii, żeby to zobaczyć. Spójrzmy na sytuację polskich restauratorów. Zamknięci w pandemii muszą polegać na dostawach i zamówieniach na wynos. Te jednak obsługiwane są przez kilku sieciowych pośredników, którzy pobierają za to coraz większe prowizje. To winduje ceny zamówień i restauratorzy czują się podwójnie ograbieni. Ale ci sami pośrednicy zapytani o ten problem odpowiedzą, że prowizje muszą być wysokie, bo tak dyktuje algorytm łączący popyt z podażą. Za mniej się nie opłaca, twierdzą. Żeby to uregulować, należałoby zakazać pobierania tak wysokich marży. Ale jak zakazać czegoś internetowej aplikacji, którą pisze programista w Indiach, finansuje fundusz inwestycyjny z Doliny Krzemowej, a w Polsce zarządza nią delegat korporacji w Londynie? Problem nie jest wymyślony, bo zdefiniowany przez cyfrowy kod i zapisany w aplikacji interes jej globalnych właścicieli staje tu w otwartym konflikcie z intresem warszawskich, poznańskich i trójmiejskich restauratorów, którzy zatrudniają ludzi, płacą składki i dokładają się do polskiego PKB