Długa lista zdarzeń objętych ochroną

Ideą ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny jest zapewnienie ochrony (wypłaty pieniężnej) nie tylko w sytuacji śmierci, ciężkiej choroby lub następstw poważnych wypadków, ale także w sytuacji np. urodzenia się dziecka. Lista zdarzeń objętych ochroną w tym ubezpieczeniu to kilkadziesiąt różnych przypadków, między innymi wypłata za procent uszczerbku na zdrowiu, dzienne świadczenie szpitalne – czyli wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w razie choroby, wypadku przy pracy czy wypadku komunikacyjnego, wypłata w razie operacji i leczenia specjalistycznego, a także dodatkowe środki płatne za każdy dzień trwania rekonwalescencji poszpitalnej.

Nie tylko wypłaty pieniężne

Wyjątkowym dodatkiem, który otrzymuje każdy posiadacz polisy Warta Dla Ciebie i Rodziny jest pakiet „Twoje Życie”, czyli assistance medyczny z bogatym wachlarzem usług. Wśród nich znajdują się m.in. organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej, dostawy leków, organizacja i dostawa do domu sprzętu rehabilitacyjnego w razie potrzeby czy transport medyczny – z domu do placówki medycznej i z powrotem. Możemy liczyć także na to, że ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci za nas koszt np. transportu i naprawy roweru po wypadku rowerowym, opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi lub dzieckiem, w sytuacji, gdy sami nie będziemy w stanie się bliskimi opiekować, czy organizacji prywatnych lekcji dla dziecka, które z powodu choroby nie może chodzić do szkoły. Młode matki docenią możliwość skorzystania z wizyty położnej po porodzie czy treningu z trenerem fitness, który pomoże w szybszym powrocie do formy po ciąży.

Wiele możliwości personalizacji

Nie dla każdego dobra ochrona oznacza to samo. W zależności od wieku, stanu cywilnego czy modelu rodziny w jakim funkcjonujemy, istotne mogą być inne aspekty bezpieczeństwa. Warta bierze to pod uwagę, dlatego ubezpieczenie Dla Ciebie i Rodziny jest polisą, którą bardzo łatwo dopasować do indywidualnych oczekiwań. Wśród gotowych pakietów, różniących się zakresem ochrony, znajdziemy rozwiązania dla seniorów (np. z wypłatą w razie urodzenia się wnucząt i teleopieką kardiologiczną), dla singli, par i rodzin – także takich, w których rodzic samodzielnie wychowuje dzieci. Dodatkową możliwością personalizacji jest opcja rozszerzenia ochrony w wybranych obszarach dzięki pakietom dodatkowym (na przykład o więcej zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dziecka, takich jak wypadek w szkole, czy dodatkowe ryzyka chorobowe – w tym nowotwór, udar mózgu czy COVID-19). Można więc rzec, że w przypadku polisy Warta Dla Ciebie i Rodziny ubezpieczony płaci za to, czego naprawdę potrzebuje.

U agenta oraz bez wychodzenia z domu

Ubezpieczenie Warta Dla Ciebie i Rodziny dostępne jest u agentów współpracujących z Wartą, których łatwo zlokalizować w niemal każdym zakątku Polski dzięki wyszukiwarce dostępnej na stronie internetowej www.warta.pl. Mając na uwadze ciągle aktualne zagrożenie epidemiologiczne, ubezpieczenie można kupić także zdalnie, bez wychodzenia z domu – wystarczy skontaktować się z agentem.

Ubezpieczenie życia daje wiele korzyści

Jak widać korzyści z ubezpieczenia na życie nie muszą pojawiać się tylko w tragicznych okolicznościach. Gwarancja pomocy, którą można otrzymać z polisy, to poczucie komfortu i bezpieczeństwa na co dzień. Warta Dla Ciebie i Rodziny to praktyczna polisa, która daje znacznie więcej zastosowań niż klasyczne ubezpieczenie na życie.