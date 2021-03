Ten wynik pozycjonuje Port Gdynia na drugim miejscu w zestawieniu TOP 10 PORTÓW NA MORZU BAŁTYCKIM W 2020 ROKU, w zestawieniu dynamiki wzrostów przeładunków ogółem, porównując poprzedni rok.

Ważny jest wzrost przeładunków kontenerów – 0,9 proc. w skali roku, co plasuje Port Gdynia na drugiej pozycji wśród największych portów kontenerowych na Morzu Bałtyckim.

Ten wynik uwiarygadnia realizację największej inwestycji od czasów powstania portu – Portu Zewnętrznego. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego, na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz infrastruktura do innych funkcji portowych np. port instalacyjny do budowy morskich farm wiatrowych.

W lutym 2021 r. odbyło się tzw. „sprawdzam”, czyli otwarcie zgłoszeń podmiotów zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym w projekcie „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Wśród oferentów znaleźli się:

Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS,

Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited,

International Container Terminal Services Inc.,

Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Z tych podmiotów, światowych konsorcjów, zostanie wybrany w procedurze PPP jeden oferent, który wybuduje i będzie jednocześnie operatorem Portu Zewnętrznego.

Już dziś realizowanych jest szereg inwestycji dostępowych oraz ułatwiających obsługę przyszłego terminalu. Bieżące inwestycje w infrastrukturę kolejową w Porcie Gdynia i na jego zapleczu opiewają na blisko 400 mln euro (ponad 1,5 mld zł) a ich przepustowość pozwoli na obsługę Portu Zewnętrznego.

Magdalena Tułecka