Czym jest lokata bankowa i na jakiej zasadzie działa?

Lokaty bankowe od lat pozostają jednym z najchętniej wybieranych sposobów na bezpieczne oszczędzanie pieniędzy i stopniowe budowanie finansowej stabilności. To rozwiązanie skierowane do osób, które cenią przewidywalność, niski poziom ryzyka oraz prostą zasadę działania.

Na jakiej zasadzie działają lokaty bankowe? Polegają na zdeponowaniu określonej kwoty w banku na ustalony z góry czas. W zamian instytucja finansowa wypłaca klientowi zysk w postaci odsetek. Dzięki temu oszczędzający dokładnie wie, ile zarobi i kiedy środki wrócą na jego konto.

Kluczową cechą lokaty jest tzw. zamrożenie kapitału. Przez cały okres trwania umowy środki pozostają niedostępne, a ich wcześniejsza wypłata zazwyczaj wiąże się z utratą naliczonych odsetek. Taki mechanizm sprzyja systematycznemu oszczędzaniu i chroni kapitał przed impulsywnym wydawaniem.

Z perspektywy banku zdeponowane pieniądze stanowią źródło finansowania dalszej działalności — m.in. udzielania kredytów innym klientom. Właśnie za możliwość korzystania z tych środków bank „płaci” deponentowi określone oprocentowanie.

Od czego zależy zysk z lokaty bankowej

Okres trwania lokaty.

Oprocentowanie.

Zasady kapitalizacji odsetek.

Najlepsze lokaty bankowe w styczniu 2026 roku

VeloBank VeloLokata dla Aktywnych

Oprocentowanie 6,50%

Okres trwania lokaty 6 miesięcy

Odsetki 522,17 zł

Kwota na koniec 20 522,17 zł

Ważne Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów VeloBanku, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku osobistego. Warunkiem skorzystania z promocyjnego oprocentowania jest również wyrażenie wymaganych zgód marketingowychoraz regularne zasilanie konta. W każdym pełnym miesiącu obowiązywania lokaty na rachunek osobisty musi wpłynąć co najmniej 2000 zł. Niespełnienie tego warunku skutkuje obniżeniem oprocentowania lokaty do 2,50 proc. w skali roku.

City Handlowy Lokata Powitalna w promocji „Możesz więcej z kontem Citigold 5,8%”

Oprocentowanie 5,8%

Okres trwania lokaty 3 mies.

Odsetki 231,68 zł

Kwota na koniec 20 231,68 zł

Ważne Lokata bankowa dostępna jest w ramach promocji „Możesz więcej z kontem Citigold 5,8%”. Aby skorzystać z oferty, konieczne jest zaakceptowanie regulaminu promocji oraz utrzymanie minimalnego dziennego salda na poziomie 420 tys. zł.

Raiffeisen Digital Bank Lokata dla Ciebie dla nowych klientów

Oprocentowanie 5%

Okres trwania lokaty 3 mies.

Odsetki 199,73 zł

Kwota na koniec 20 199,73 zł

Ważne Lokata skierowana jest do nowych klientów banku. Z oferty mogą skorzystać osoby, które dopiero rozpoczynają swoją relację z Raiffeisen Digital Bankiem i spełnią warunki określone w regulaminie promocji.

CA Auto Bank Raisin lokata terminowa

Oprocentowanie 4,9%

Czas trwania lokaty 48 mies.

Odsetki 3 175,20 zł

Kwota na koniec 23 175,20 zł

Inbank lokata na start

Oprocentowanie 4,85 %

Okres trwania lokaty 3 mies.

Odsetki 193,73 zł

Kwota na koniec 20 193,73 zł