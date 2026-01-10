Czym jest lokata bankowa i na jakiej zasadzie działa?
Lokaty bankowe od lat pozostają jednym z najchętniej wybieranych sposobów na bezpieczne oszczędzanie pieniędzy i stopniowe budowanie finansowej stabilności. To rozwiązanie skierowane do osób, które cenią przewidywalność, niski poziom ryzyka oraz prostą zasadę działania.
Na jakiej zasadzie działają lokaty bankowe? Polegają na zdeponowaniu określonej kwoty w banku na ustalony z góry czas. W zamian instytucja finansowa wypłaca klientowi zysk w postaci odsetek. Dzięki temu oszczędzający dokładnie wie, ile zarobi i kiedy środki wrócą na jego konto.
Kluczową cechą lokaty jest tzw. zamrożenie kapitału. Przez cały okres trwania umowy środki pozostają niedostępne, a ich wcześniejsza wypłata zazwyczaj wiąże się z utratą naliczonych odsetek. Taki mechanizm sprzyja systematycznemu oszczędzaniu i chroni kapitał przed impulsywnym wydawaniem.
Z perspektywy banku zdeponowane pieniądze stanowią źródło finansowania dalszej działalności — m.in. udzielania kredytów innym klientom. Właśnie za możliwość korzystania z tych środków bank „płaci” deponentowi określone oprocentowanie.
Od czego zależy zysk z lokaty bankowej
- Okres trwania lokaty.
- Oprocentowanie.
- Zasady kapitalizacji odsetek.
Najlepsze lokaty bankowe w styczniu 2026 roku
VeloBank VeloLokata dla Aktywnych
- Oprocentowanie 6,50%
- Okres trwania lokaty 6 miesięcy
- Odsetki 522,17 zł
- Kwota na koniec 20 522,17 zł
Ważne
Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów VeloBanku, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku osobistego. Warunkiem skorzystania z promocyjnego oprocentowania jest również wyrażenie wymaganych zgód marketingowychoraz regularne zasilanie konta. W każdym pełnym miesiącu obowiązywania lokaty na rachunek osobisty musi wpłynąć co najmniej 2000 zł. Niespełnienie tego warunku skutkuje obniżeniem oprocentowania lokaty do 2,50 proc. w skali roku.
City Handlowy Lokata Powitalna w promocji „Możesz więcej z kontem Citigold 5,8%”
- Oprocentowanie 5,8%
- Okres trwania lokaty 3 mies.
- Odsetki 231,68 zł
- Kwota na koniec 20 231,68 zł
Ważne
Lokata bankowa dostępna jest w ramach promocji „Możesz więcej z kontem Citigold 5,8%”. Aby skorzystać z oferty, konieczne jest zaakceptowanie regulaminu promocji oraz utrzymanie minimalnego dziennego salda na poziomie 420 tys. zł.
Raiffeisen Digital Bank Lokata dla Ciebie dla nowych klientów
- Oprocentowanie 5%
- Okres trwania lokaty 3 mies.
- Odsetki 199,73 zł
- Kwota na koniec 20 199,73 zł
Ważne
Lokata skierowana jest do nowych klientów banku. Z oferty mogą skorzystać osoby, które dopiero rozpoczynają swoją relację z Raiffeisen Digital Bankiem i spełnią warunki określone w regulaminie promocji.
CA Auto Bank Raisin lokata terminowa
- Oprocentowanie 4,9%
- Czas trwania lokaty 48 mies.
- Odsetki 3 175,20 zł
- Kwota na koniec 23 175,20 zł
Inbank lokata na start
- Oprocentowanie 4,85 %
- Okres trwania lokaty 3 mies.
- Odsetki 193,73 zł
- Kwota na koniec 20 193,73 zł
Ważne
Oferta dostępna wyłącznie dla nowych klientów banku, czyli osób, które dopiero rozpoczynają korzystanie z usług banku.
