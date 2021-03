Pisząc list, który miał naświetlić tło całej historii, rektorzy rzucili światło tylko z jednej strony, zupełnie pomijając cały ówczesny kontekst. Polska dopiero co weszła do Unii, co poskutkowało m.in. umocnieniem złotego i miał on dalej zyskiwać, bo lada moment mieliśmy wejść do strefy euro, co zminimalizowałoby ryzyko kursowe. Takie argumenty – wtedy brzmiące sensownie – przedstawiali klientom pośrednicy sprzedający kredyty, dorzucając jeszcze jeden: Szwajcaria to kraj niesłychanie stabilny, więc z kursem franka nie powinno się wiele dziać. Dowód? Proszę bardzo: wykres kursu frank–złoty z ostatnich 30 lat. Pośrednicy – dodajmy – dostający prowizję za sprzedaż . Kredyt złotowy w porównaniu z frankowym wypadał gorzej pod względem bieżącego kosztu obsługi z uwagi na wyższe stopy procentowe, a franki miały odblokować realizację potrzeb mieszkaniowych przez Polaków, których na złotowe kredyty nie było stać. Taka była wtedy polityczna narracja, czego rektorzy w ogóle nie uwzględniają. Pomijają też fakt, że banki wiedziały, na jakie ryzyko narażają i siebie, i klientów. Przecież Związek Banków Polskich apelował o odgórny zakaz sprzedawania kredytów walutowych na cele mieszkaniowe. Ale na poziomie pojedynczych banków przeważyła pogoń za dobrym wynikiem i utrzymaniem udziału w rynku.