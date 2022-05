Reklama

Czym jest VISA Mobile?

VISA Mobile to nowy sposób płatności kartą w internecie. Aby zapłacić wystarczy podać swój numer telefonu, a następnie potwierdzić płatność w aplikacji bankowej. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o wyeliminowaniu takich przeszkód, jak ręczne wprowadzanie danych z karty czy konieczność podania pełnego hasła do logowania.

Współpraca Nest Bank i Visa Mobile

Wybrani klienci Nest Banku mogli wypróbować Visa Mobile już we wrześniu 2021 roku. Bank uruchomił wtedy usługę pilotażowo. Od 16 maja 2022 roku z Visa Mobile mogą korzystać wszyscy

Visa Mobile w aplikacji Nest Banku - jak to działa?

Wystarczy przejść do aplikacji mobilnej Nest Banku, wybrać menu „Karty„ i kliknąć „Dodaj kartę do Visa Mobile", potem pozostaje przepisać kod, który zostanie wysłany w mailu, a następnie zatwierdzić hasłem mobilnym.

Następnie podczas płatności w sklepie internetowym należy wybrać metodę płatności Visa Mobile, podać numer telefonu i zatwierdzić transakcję hasłem mobilnym w aplikacji mobilnej Nest Banku. Dzięki temu płatność może zająć nawet mniej niż 20 sekund.

Aplikacja Visa Mobile

Z Visa Mobile można skorzystać w aplikacji banku, który zintegrował się z usługą oraz bezpośrednio w aplikacji Visa Mobile. Nest Bank zintegrował się z usługą Visa Mobile, dzięki temu jego klienci mogą korzystać z niej zarówno bezpośrednio w aplikacji bankowej, jak i w oddzielnej aplikacji.

Klient może również korzystać jednocześnie z aplikacji własnej Visa Mobile i aplikacji banku. W takim wypadku może zaakceptować transakcję w każdej z aplikacji. Powiadomienie push będzie jednak generowane tylko przez jedną z nich, a klient sam będzie mógł wybrać tę domyślną.

Gdzie można zapłacić Visa Mobile?

Pierwszym dostawcą usług płatniczych obsługującym Visa Mobile jest serwis Przelewy24. Dzięki temu obecnie z Visa Mobile można zapłacić w kliku tysiącach sklepów internetowych w Polsce, a ich lista będzie przez Przelewy24 systematycznie poszerzana. Jednoczenie Visa pracuje nad tym, aby usługa była powszechnie dostępna.

Visa Mobile – bezpieczeństwo

Visa Mobile jest w pełni bezpieczną metodą płatności. Rozwiązanie zostało oparte na usłudze Click to Pay (Kliknij, aby zapłacić Visa). Wszystkie płatności dokonane z wykorzystaniem Visa Mobile są chronione tak, jak każda inna transakcja kartą. Co więcej, w razie potrzeby klient ma prawo skorzystać z chargebacku. Z Visa Mobile nie skorzysta osoba postronna, która zna numer telefonu przypisany do usługi. Za każdym razem użytkownik potwierdza płatność na swoim urządzeniu mobilnym, zabezpieczonym hasłem, kodem PIN lub technologią biometryczną (jeśli jest dostępna w urządzeniu), dlatego będzie on jedyną osobą zatwierdzającą transakcje.

Źródło: Nest Bank