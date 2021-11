Jak poinformował bank ING w celu korzystania z Blika zbliżeniowego, wystarczy posiadać konto w ING z aplikacją Moje ING mobile na telefonie z systemem Android z włączoną funkcją NFC. Aktywacja płatności zbliżeniowych Blik jest dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Z tego miejsca można również zarządzać usługą.

Blik zbliżeniowy to nic innego jak możliwość płacenia telefonem tak, jak za zakupy kartami płatniczymi. W przeciwieństwie do innych płatności mobilnych, aby zapłacić zbliżeniowo Blikiem, wystarczy odblokować telefon i zbliżyć go do terminala płatniczego – bez konieczności podawania kodu Blik, połączenia z internetem czy siecią komórkową.

Za wprowadzenie płatności zbliżeniowych odpowiada Mastercard, która umożliwia płatności zbliżeniowe we wszystkich terminalach płatniczych w Polsce oraz na całym świecie w terminalach zbliżeniowych z logo Mastercard.

Zbliżeniowy Blik w ING nie jest niezwykłą innowacją na rynku. Wcześniej mogli już niego korzystać niektórzy klienci choćby Aliora czy Millenium. A także PKO BP, który to bank dziś poinformował, iż rozszerza dostępność usługi. Wszyscy użytkownicy aplikacji IKO mogą już za pomocą smartfona z systemem Android zapłacić zbliżeniowo Blikiem w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych i wszędzie tam, gdzie używane są terminale do płatności zbliżeniowych w Polsce i za granicą. Funkcja została uruchomiona 29 września tego roku i stopniowo była udostępniania kolejnym grupom klientów.

Główne korzyści dla klientów korzystających z płatności zbliżeniowych Blik to płatność zbliżeniowa telefonem, bez konieczności przepisywania kodu do terminala. Klient nie musi też posiadać żadnej wydanej karty płatniczej. Warto pamiętać, że bank nie pobiera żadnych opłat za dokonywanie płatności Blikiem zbliżeniowym.

Blik zbliżeniowy działa od kilku miesięcy dla ograniczonej jak do tej pory grupy klientów banków, które wdrożyły tę technologię. Z Blika zbliżeniowego skorzystać może każdy użytkownik aplikacji mobilnej banku na platformie Android na urządzeniu, które obsługuje funkcję NFC (Near Field Communication).

Wymogiem wywołania płatności, ze względów bezpieczeństwa, jest posiadanie aktywnej blokady urządzenia – czyli zabezpieczenie telefonu kodem, odciskiem palca lub biometrią twarzy. Żeby zapłacić, wystarczy po odblokowaniu zbliżyć telefon do terminala płatniczego (w telefonie musi być oczywiście włączona funkcja NFC). Telefon nie musi nawet znajdować się w zasięgu sieci komórkowej, nie musi mieć w czasie płatności połączenia z Internetem.

Usługa jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej banku na smartfonie. Każdy, kto do tej pory płacił Blikiem z wykorzystaniem kodu teraz może to zrobić zbliżeniowo – wystarczy jednorazowo aktywować w aplikacji mobilnej płatności zbliżeniowe BLIK.