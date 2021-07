Fiat iustitia, et pereat mundus – takim mottem miał się rzekomo kierować rzymsko-niemiecki cesarz Ferdynand I kilka wieków temu. Pokusa ignorowania realnych skutków społeczno-ekonomicznych własnych działań towarzyszy również wielu współczesnym prawnikom. Niekiedy koncentrują się oni jedynie na literalnym brzmieniu przepisów lub wydartych z kontekstu wypowiedziach orzeczniczych, lekceważąc rzeczywistość spoza budynku parlamentu, sali sądowej czy auli wykładowej. Może to prowadzić do wypaczenia sensu instytucji prawnych, nieosiągnięcia celów prawa jako systemu normatywnego, a także absurdalnych rozwiązań z punktu widzenia sprawiedliwości.

A nie jest to jedyne niebezpieczeństwo spowodowane potencjalnie radykalnie prokonsumenckim rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego. Nie można bowiem wykluczyć ograniczenia akcji kredytowej, zmniejszenia konkurencyjności sektora bankowego, utrudnień we współfinansowaniu rządowych programów pomocowych dla gospodarki postcovidowej oraz generowania kolejnych fal pozwów sądowych, które zatkają i tak nieefektywne sądownictwo. Prawdopodobieństwo dotkliwych skutków dla wszystkich konsumentów korzystających z usług bankowych jest tym większe, im dłużej utrzymują się rekordowo niskie stopy procentowe NBP uniemożliwiające bankom generowanie przychodów odsetkowych. Nie możemy też zapominać o podatku bankowym i innych obciążeniach fiskalno-administracyjnych, które powodują, że bankom działającym w Polsce coraz trudniej osiągać zyski. A przecież jeśli te instytucje nie będą dochodowe, to niezbędne będzie ich wsparcie przez właścicieli. Zważywszy na to, że sektor bankowy w sposób pośredni lub bezpośredni jest w 40 proc. w rękach Skarbu Państwa, domyślamy się, skąd to wsparcie będzie pochodziło.