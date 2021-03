Można się spierać, ilu klientów 10–15 lat temu, zaciągając kredyt walutowy, było nieświadomych ryzyka kursowego. Jednak nie ma sporu co do tego, że wszyscy, absolutnie wszyscy klienci frankowi byli świadomi, że pożyczają pieniądze od banku i zobowiązują się je spłacić. Niemniej dziś okazuje się, że stosowanie kodeksów i paragrafów może prowadzić do takich wniosków, że długów spłacać nie trzeba, a pełnomocnicy procesowi są w stanie zapewnić klientom mieszkania za darmo. No może nie do końca, bo za tę usługę klienci płacą pełnomocnikom wynagrodzenie w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawa racjonalnego stosowania prawa zawisła przed Sądem Najwyższym. Ten ma do rozstrzygnięcia spór o to, kto pokryje skutki wzrostu kursu franka i w jaki sposób ma to zrobić.