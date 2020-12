– Nasze doświadczenia pokazują, że na przestrzeni lat klienci utracili zaufanie do banków i sceptycznie podchodzą do wszelkich propozycji ugodowych. Doskonale zobrazowała to sytuacja oferowania wakacji kredytowych w czasie pierwszego lockdownu. Banki próbowały wówczas przemycić zapisy utrudniające lub uniemożliwiające dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Kredytobiorcy otrzymali wtedy wsparcie ze strony UOKiK i rzecznika finansowego, które to instytucje podjęły stosowne działania – podkreśla Wójcik.