Oba wątki – wpływ pandemii na chęć do zadłużania się i spadek sprzedaży pożyczek pozabankowych – spina badanie, jakie zlecił Krajowy Rejestr Długów. Większość, bo 81 proc. Polaków, w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie planuje zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Pozostałe 19 proc. przewiduje, że może potrzebować dodatkowego finansowania. I jeśli będzie potrzebować pieniędzy, to zwróci się przede wszystkim do banku (60 proc. ankietowanych), albo do znajomych i rodziny (19 proc.). Tylko ok. 3 proc. rozważyłoby w takiej sytuacji ofertę firmy pożyczkowej niebędącej bankiem, ale weryfikującej wiarygodność kredytową dłużnika. Niemal taki sam odsetek poszedłby po chwilówkę w szarej strefie, czyli zaciągnąłby dług w firmie, która deklaruje, że nie sprawdza dłużnika ani w BIK, ani w rejestrach informacji gospodarczej. Dla porównania ‒ ok. 10 proc. już zadłużonych deklaruje, że zaciągnęło dług w firmie pożyczkowej „z weryfikacją”, a 7 proc. w szarej strefie.