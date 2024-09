To już ostatnie dni na złożenie wniosku o bon energetyczny. Resort środowiska zakłada, że ze wsparcia może skorzystać około 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Komu przysługuje bon energetyczny? Do kiedy można składać wnioski o to świadczenie? Jak długo wniosek jest rozpatrywany?

Wnioski o bon energetycznytylko do 30 września

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Resort środowiska zakładał, że ze wsparcia może skorzystać około 3,5 mln rodzin. Jednak, aby je otrzymać, trzeba się pospieszyć. Wyznaczony przez ustawodawcę termin składania wniosków mija 30 września 2024 roku, a wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Bon energetyczny 2024 – jak złożyć wniosek?

Zgodnie z ustanowionymi zasadami, wniosek o to świadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wniosek o wypłatę bonu energetycznego składamy w postaci papierowej, wówczas należy opatrzyć go własnoręcznym podpisem i złożyć osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można także wysłać. Art. 3 w pkt. 3 Ustawy o bonie energetycznym wskazuje, że nadaje się go wówczas "w placówce pocztowej operatora pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta". Wniosek składany w postaci elektronicznej trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

– Wśród informacji, które oprócz danych wnioskodawcy muszą zostać wskazane we wniosku, wymienić należy m.in. te dotyczące głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego, a także informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy. W przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego będą to także dane i informacje dotyczące członków tego gospodarstwa – przypomina w rozmowie z "Gazetą Prawną" radca prawny Daria Pośpiech-Przeor, Partner w Kancelarii Żuk Pośpiech.

Bon energetyczny 2024 – wysokość świadczenia

Wysokość wsparcia kształtuje się następująco:

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 300 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Ważne Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrasta o 100 proc.

Bon energetyczny 2024 – kto może liczyć na wsparcie?

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody:

nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

w gospodarstwie jednoosobowym, nie przekraczają 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Świadczenie jest przeznaczone dla około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Mogą z niego skorzystać także emeryci i renciści.

Zasada "złotówki za złotówkę"

W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że nawet jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie.

– Warto pamiętać, że w razie przekroczenia wskazanych kwot będzie on przysługiwał w kwocie niższej, wedle zasady "złotówka za złotówkę”, a więc każda kwota dochodu powyżej tego pułapu zmniejsza o tę samą kwotę wartość przysługującego świadczenia" – wyjaśnia dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB.

Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych wynosi 20 zł. Poniżej tej sumy świadczenie nie jest wypłacane.

Bon energetyczny 2024 – kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Na wypłatę świadczenia nie trzeba długo czekać. Pieniądze dostaniemy niezwłocznie po jego przyznaniu.

– Wypłata bonu energetycznego przez gminy następuje niezwłocznie po jego przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Istotne jest również to, że już po przyznaniu przez gminę bonu energetycznego, wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu – tłumaczy mec. Daria Pośpiech-Przeor.

Zgodnie z przewidzianą procedurą, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, pod warunkiem, że wnioskodawca wskazał taki adres we wniosku.