Nowa ustawa wiatrakowa uzyskała wpis do wykazu prac rządu. Minister Klimatu i Środowiska zapowiedział, że po wakacjach projekt trafi do parlamentu. Nowelizacja ta wprowadza znaczące zmiany w zakresie lokalizacji i udostępniania mocy elektrowni wiatrowych oraz dostosowuje przepisy planistyczne.

Podczas spotkania we Wrocławiu, poświęconego „wspólnej strategii dla Odry”, Minister Klimatu i Środowiska potwierdził, że projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej przeszedł przez etap wpisu do wykazu prac rządu. Przed skierowaniem go do parlamentu planowane są dyskusje międzyresortowe oraz konsultacje społeczne. Minister wyraził nadzieję, że po wakacjach projekt zostanie przedstawiony w parlamencie.

Nowe minimalne odległości

Jedną z kluczowych zmian jest zniesienie zasady 10H, która zakazywała budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości od zabudowy mieszkalnej. Zgodnie z nową ustawą, minimalna odległość od zabudowy mieszkalnej będzie wynosić 500 metrów. Dodatkowo, wiatraki będą musiały być oddalone o co najmniej 1500 metrów od obszarów cennych przyrodniczo, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000.

Zmiany w przepisach planistycznych

Nowa ustawa wiatrakowa przewiduje również zmiany w przepisach planistycznych, ułatwiające lokalizację elektrowni wiatrowych na podstawie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Nowe przepisy mają być ujednolicone z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z ustawą odległościową, co pozwoli na bardziej spójne i efektywne planowanie inwestycji wiatrowych.

Ustawa wprowadza także ułatwienia dla mieszkańców, umożliwiając im dostęp do co najmniej 10% mocy elektrowni wiatrowej na zasadach kooperatyw energetycznych lub jako prosumenci wirtualni. Nowe regulacje mają na celu promowanie lokalnej energetyki odnawialnej i zwiększenie zaangażowania społeczności w produkcję zielonej energii.

Zmiany w Prawie energetycznym

W ramach nowelizacji wprowadzone zostaną również zmiany w Prawie energetycznym. Przepisy dotyczące sumowania mocy mikroinstalacji i magazynów energii zostaną dostosowane, aby zachęcić prosumentów do instalowania większych magazynów energii niż moc elektryczna ich mikroinstalacji. Ma to na celu odciążenie sieci elektroenergetycznej i zwiększenie efektywności energetycznej.

Nowa ustawa wiatrakowa wprowadza również regulacje dotyczące biogazu i biometanu. Ustawa definiuje zasady funkcjonowania gazociągów bezpośrednich oraz wprowadza wsparcie dla instalacji biometanowych o mocy powyżej 1 MW w formie systemu aukcyjnego. Ponadto, podniesiona zostanie cena zakupu energii z małych instalacji biogazowych, co ma na celu promowanie produkcji biogazu i biometanu jako alternatywnych źródeł energii.