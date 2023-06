Finalna decyzja inwestycyjna (FID) dotycząca budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o mocy 1,5 GW zostanie podjęta nie później niż za rok, poinformował prezes PGE Baltica Arkadiusz Sekściński.

"Planujemy, że finalna decyzja inwestycyjna dla najbardziej zaawansowanego projektu morskiej farmy wiatrowej, czyli Baltica 2, realizowanego wspólnie z Ørsted, zostanie podjęta nie później niż za rok" - powiedział Sekściński podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, po podpisaniu umów na dostawę turbin i morskich stacji transformatorowych, "lada moment" powinny zostać podpisane umowy na fundamenty i kable wewnętrzne i eksportowe.

"W przypadku projektu Baltica 2 zbliżyliśmy się do 50% zobowiązań inwestycyjnych, po podpisaniu umowy na fundamenty przekroczymy poziom 50% zobowiązań" - dodał.

Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca 2029 roku. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy z Operatorem Sieci Przesyłowej na przyłączenie do sieci, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK), a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD) i decyzje o indywidualnym poziomie wsparcia wydane przez Komisję Europejską i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)