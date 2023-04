- Kolejna edycja programu "Mój prąd" zostanie uruchomiona najpewniej w przyszłym tygodniu, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. W ramach tej edycji prócz instalacji fotowoltaicznych, dofinansowanie będzie przyznawane również na pompy ciepła i kolektory słoneczne.

"Kończymy budowę systemu, więc zakładam że na ten kolejny tydzień będziemy […] mogli uruchomić program. Dołożyliśmy komponent pomp ciepła i kolektorów słonecznych" - powiedziała Moskwa w radiu Plus.

Pytana czy program zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu, odpowiedziała: "Jestem przekonana, że nam się uda. Robimy ostatnie testy techniczne, informatyczne, to jest tylko ten wątek bo sam program w swoim kształcie jest gotowy".

Z programu mogą skorzystać zarówno osoby, które dotychczas nie korzystały z programu, jak i te, które z niego korzystały, ale zdecydują się np. na pompę ciepła lub kolektor słoneczny.

"Dotychczas to był program tylko na fotowoltaikę, teraz to jest fotowoltaika plus pompa ciepła albo kolektor słoneczny" - wyjaśniła minister.

Zapowiedziała, że nawet w przypadku bardzo dużego zainteresowania programem, gdy zajdzie taka potrzeba środki będą przesuwane z innych programów.

