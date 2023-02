Jak podała KPRM, rząd chce usprawnić przygotowanie, realizację i rozbudowę inwestycji dotyczących elektrowni szczytowo-pompowych. Elektrownie te będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej. Magazynowanie energii stanowi kluczowy warunek transformacji energetycznej. Ponadto, magazyny energii elektrycznej mają szczególne znaczenie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych - podkreślono.

Reklama

Wskazano, że inwestycja dotycząca elektrowni szczytowo-pompowej będzie inwestycją celu publicznego. Jak wyjaśniono, rozwiązanie to zapewni szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego, poprzez istotne zwiększenie możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym.

Według Kancelarii, w Polsce mogłoby powstać co najmniej sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Jedną z pierwszych może być inwestycja w Młotach w gminie Bystrzyca Kłodzka. Elektrownia w Młotach dałaby ok. 1 gigawat energii elektrycznej, która wystarczyłaby w razie potrzeby dla ok. 1,5 mln gospodarstw domowych przez kilka godzin. Daje to porównywalną energię elektryczną wytworzoną przez jeden reaktor jądrowy i jeden blok węglowy lub jedną dużą farmę wiatrową na morzu - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zgodnie z projektem, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej będzie wydawał wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Wniosek będzie zawierał szczegółowe informacje i dane, a także będą do niego załączone opinie, m.in. związane z określeniem granic terenu objętego wnioskiem. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej stanowić będzie podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków - wskazano.(PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ pad/