Od 1 stycznia 2023 r. stawka VAT za gaz używany do ogrzewania domów i mieszkań wróciła do poziomu 23 proc. To oznacza wyższe rachunki dla rodzin korzystających z tego paliwa. Dlatego została wprowadzona forma wsparcia, która ma rekompensować ponoszone z tego tytułu koszty.

Tym razem nie jest to świadczenie pieniężne, ale refundacja podatku od kupionego gazu. Prawo do niej nie będzie przysługiwać wszystkim rodzinom, bo uzyskanie zwrotu pieniędzy będzie zależeć od spełniania kryterium dochodowego, które wynosi 2,1 tys. zł dla osoby samotnej lub 1,5 tys. zł na członka gospodarstwa domowego.