W środę z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematem rozmów były założenia projektów ustaw dotyczących cen energii i dystrybucji węgla.

Reklama

"Od początku mówiliśmy, że z punktu widzenia całej administracji rządowej i samorządowej ważne jest to, aby usiąść do stołu i rozmawiać. Takim miejscem rozmów jest komisja wspólna rządu i samorządu" - powiedział po posiedzeniu współprzewodniczący komisji, wiceminister Szefernaker.

Jak przypomniał, dwa konkretne projekty ustaw zostały przedstawione samorządowcom we wtorek. "Dziś spotkaliśmy się na specjalnym posiedzeniu z udziałem premiera Morawieckiego" - podkreślił wiceminister.

Reklama

"Po blisko dwugodzinnej dyskusji Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowała projekt dotyczący cen energii, jak i projekt dotyczący dystrybucji węgla" - zaznaczył.

Samorządowcy zgłosili uwagi do projektów

Przekazał, że strona samorządowa zgłosiła uwagi o charakterze technicznym do projektu związanego z dystrybucją węgla, które do końca dnia zostaną spisane i dostarczone do Ministerstwa Aktywów Państwowych. "Pomimo tych uwag, ustawa o dystrybucji węgla została formalnie pozytywnie zaopiniowana. Również ustawa o cenach energii została pozytywnie zaopiniowana" - powiedział, dodając, że samorządy zgłosiły wiele poprawek, które nie są częścią tej ustawy, a dotyczą cen energii. "Ale również, co do zasady, ta ustawa została pozytywnie zaopiniowana" - podkreślił.

"W najbliższych dniach rząd przyjmie oba projekty ustaw, tak aby w przyszłym tygodniu mogły one stanąć na posiedzeniu Sejmu. Bo to są dzisiaj sprawy pilnej wagi, sprawy ważne, takie na które Polacy czekają. Ważne jest to, że ta dzisiejsza dyskusja nie miała charakteru politycznego" - ocenił wiceminister.(PAP)