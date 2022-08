– Scenariusz nie zakłada zmiany z dnia na dzień. Rząd musi szukać nowych źródeł zaopatrzenia w węgiel, by zapewnić komfort cieplny obywatelom w najbliższym czasie, ale w dłuższej perspektywie powinien nakłaniać do oszczędności, wspierać wzrost efektywności energetycznej, deregulować rynek OZE. Inaczej problemy będą się piętrzyć i coraz więcej będziemy wydawali na import surowców – podkreśla Wojciech Lewandowski, współautor raportu. Choć, jak pokazuje raport , poziom uzależnienia Polski od importu surowców, wynoszący 43 proc., jest niższy od unijnej średniej, to jednak wartość ta wciąż jest zbyt duża.