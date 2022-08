O tym, że polskie instalacje przechowywania gazu są pełne, mogliśmy w ostatnich tygodniach od rządzących usłyszeć wielokrotnie. Wspominał o tym m.in. premier Mateusz Morawiecki 22 lipca. Jednak czym politycy już niespecjalnie się chwalą, to fakt, że pełne magazyny pokrywają ok. 15 proc. rocznego zużycia tego surowca. W szczycie sezonu grzewczego nie wystarczą więc na pokrycie popytu nawet przez dwa miesiące.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi wypadamy blado. Absolutnym rekordzistą jest Łotwa, która może zmagazynować ilości gazu równe dwuletniemu zapotrzebowaniu (teraz jej zbiorniki są wypełnione w nieco ponad połowie). Trzeba jednak pamiętać, że roczne zużycie Łotwy jest ok. 20 razy mniejsze niż Polski, dlatego taki współczynnik jest dosyć łatwo osiągnąć. Ale już np. zdolności magazynowe Francji, która zużycie ma prawie dwukrotnie większe niż Polska, stanowią prawie 30 proc. rocznego zapotrzebowania. W Niemczech, które są zdecydowanie największym konsumentem gazu w Europie (cztery razy większym niż Polska), magazyny są w stanie pomieścić ok. 22 proc. rocznego zużycia. Z kolei Węgry, które mają zużycie na poziomie połowy polskiego, zdolności magazynowania mają dwukrotnie większe i mając pełne magazyny (teraz są wypełnione w nieco ponad połowie), są w stanie pokryć 60 proc. swojego rocznego zapotrzebowania. U Włochów te zdolności są na poziomie 25 proc., u Holendrów jest to prawie 40 proc. Za to u Belgów mających tylko nieco mniejsze zużycie roczne niż Polska tych magazynów nie ma prawie w ogóle. Belgowie mają jednak dobre połączenia gazociągowe oraz terminal do regazyfikacji i praktycznie nie importowali gazu z Rosji.