„4 sierpnia 2022 r. Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ma on na celu objęcie zerową stawką podatku VAT – analogicznie do gazu ziemnego – gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, oleju opałowego i pelletu w okresie 1 października–31 grudnia 2022 r. Obecnie są one objęte stawką 23-procentową” – podano w czwartkowym komunikacie Kancelarii Senatu.

Zgodnie z projektem, sprzedawca miałby obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary.

„W ocenie senatorów proponowane rozwiązanie ma pozwolić na czasowe zahamowanie dynamicznego wzrostu cen gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu, zapewnić ciągłość ich dostaw po cenach akceptowalnych dla gospodarstw domowych, pomóc w walce z inflacją, a także zapewnić równe traktowanie podmiotów ogrzewających pomieszczenia towarem innym niż gaz ziemny, w tym pozbawionych możliwości przyłączenia do sieci gazowej” – stwierdzono w komunikacie.

Dodano w nim, że według senatorów obowiązujący stan prawny prowadzi do dyskryminacji osób, które w gospodarstwach domowych używają gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu w stosunku do osób używających gazu ziemnego. Projektowana regulacja będzie skutkować obniżeniem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT, ale wywoła jednocześnie pozytywne skutki społeczno-gospodarcze, w szczególności dla gospodarstw domowych.

„W toku prac nad ustawą o dodatku węglowym potrzebę wniesienia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i ustaw na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, dostrzegła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych” – wskazano w komunikacie. (PAP)

autor: Marek Siudaj