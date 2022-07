We wtorek rząd ma dyskutować o możliwości wprowadzenia dopłat dla gospodarstw domowych, które wykorzystują węgiel do ogrzewania domów. W tej chwili trwają rozmowy dotyczące szczegółów rozwiązania, m.in. czy powinno to być świadczenie w postaci „bonu na węgiel” czy pieniężne. Jak słyszymy, raczej to drugie, ale możliwość otrzymania dofinansowania może być obwarowana pewnymi warunkami (np. progiem dochodowym). Jak pisaliśmy w czwartkowym DGP, resort aktywów państwowych proponował, by dopłata wyniosła ok. 1 tys. zł. Koszt takiego rozwiązania szacowano na ok. 10 mld zł.

Zgodnie z wydanym w zeszłym tygodniu poleceniem szefa rządu dwie spółki – Węglokoks i PGE Paliwa – mają do końca sierpnia zakupić węgiel energetyczny (odpowiednio: 2 mln t oraz 2,5 mln t) i sprowadzić go do kraju najpóźniej z końcem października. Spółki co prawda przystąpiły do realizacji zadania, ale w nadzorującym je MAP słychać opinie, że oczekiwania premiera mogą się okazać niemożliwe do zrealizowania. Zdaniem naszych rozmówców wyznaczone terminy są zbyt krótkie, a oczekiwane ilości węgla zbyt ambitne. Nasi rozmówcy z MAP zwracają uwagę na ograniczoną przepustowość naszych portów morskich i kłopoty z transportem koleją.

Kancelaria premiera ripostuje, że spółki przez długi czas wzbraniały się przed dodatkowymi zadaniami. – Jakby ci, którzy są za to bezpośrednio odpowiedzialni, wzięli się za to dwa miesiące temu, byłoby to bardziej realne. Dziś nie ma wyjścia, trzeba robić wszystko, co się da – podkreśla rozmówca DGP.

Wątpliwości mają też ludzie związani z branżą węglową. – Spełnienie oczekiwań premiera oznacza, że do końca października powinno do nas trafiać ok. 43 tys. t węgla dziennie. Sporej wielkości statek przewozi 70–80 tys. t. Czyli do końca października do polskich portów powinny wpływać trzy statki tygodniowo. Nie ma fizycznej możliwości, by to zrealizować – wskazuje nasz rozmówca. Problemem może być też logistyka. – PKP Cargo wozi nie tylko węgiel, lecz także zboże z Ukrainy, więc nie ma szans, by przetransportowało takie ilości paliwa – przekonuje. ©℗