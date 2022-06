Zgodnie z przyszłą umową izraelski gaz zostanie dostarczony rurociągiem do egipskiego terminalu LNG na Morzu Śródziemnym i już skroplony będzie potem transportowany tankowcami do europejskich wybrzeży - poinformowało wcześniej izraelskie ministerstwo energetyki.

Memorandum podpisano podczas Forum Gazowego Wschodniego Morza Śródziemnego i będzie ono ważne przez okres pięciu lat, jednak według dziennika "Israel Hajom" umowa w tym zakresie powinna zostać podpisana już latem.

Według izraelskiego ministerstwa energii przyszła umowa miałaby obowiązywać co najmniej do osiągnięcia unijnego celu zerowej emisji w 2050 roku, a dodatkowo UE będzie zachęcać europejskie firmy do inwestowania w projekty poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego w Izraelu i Egipcie - podaje "Israel Hajom".

Zdaniem obecnej w Kairze szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen "historyczna umowa" jest częścią wysiłków Europy na rzecz dywersyfikacji źródeł energii z dala od Rosji i importu węglowodorów od "innych godnych zaufania dostawców".

Izrael i Egipt stały się eksporterami gazu w ostatnich latach po dużych odkryciach na Morzu Śródziemnym. Izrael ma dwa działające pola gazowe u wybrzeży Morza Śródziemnego, zawierające łącznie około 690 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, a trzecia platforma morska jest w trakcie prac.

Zgodnie z porozumieniem UE pomoże Egiptowi i Izraelowi zwiększyć produkcję i poszukiwania gazu na ich wodach terytorialnych. Nie podano, ile gazu UE będzie importować z Izraela lub Egiptu.

W ubiegłym roku Unia Europejska importowała około 40 proc. swojego gazu z Rosji, przez co miała trudności z nałożeniem sankcji na Rosję w związku z trwającą inwazją na Ukrainę - przypomina Associated Press.

Rozległe instalacje gazu ziemnego w Egipcie na Morzu Śródziemnym są w dużej mierze nieaktywne od czasu rewolucji arabskiej wiosny w 2011 roku. W ostatnich latach rząd prezydenta Abd el-Fataha el-Sisiego zmodernizował obiekty i dąży do stworzenia regionalnego centrum energetycznego.

Według szacunków amerykańskiej administracji i brytyjskiej firmy naftowej BP Egipt ma 2,186 bilionów metrów sześciennych udokumentowanych rezerw gazu ziemnego, co plasuje ten kraj na 16 miejscu na świecie.(PAP)