Szef MS podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze ocenił, że "Komisja Europejska rozpoczęła szantaż od wymuszeń na polskich samorządach, aby wycofały się od uchwał prorodzinnych z uwagi na żądania środowisk LGBT"."Następnie KE zaczęła wymuszać zmiany w polskim sądownictwie, a teraz już wiemy, że w kamienicach milowych (związanych z KPO - PAP) są zapisy, które uzależniają wypłatę kolejnych transz pieniędzy od zmian, które uderzą w kieszenie niemal wszystkich Polaków" - mówił Ziobro.

Jak dodał, z dokumentów dotyczących tzw. kamieni milowych wynika, że KE domaga się wprowadzenia opłat rejestracyjnych, a później emisyjnych zarówno od diesli jak i samochodów benzynowych. "Celem KE jest eliminacja z przestrzeni publicznej tych samochodów w ogóle do 2035 r. Wymuszanie, szantaż ze strony UE by Polacy kupowali docelowo bardzo drogie i drogie w eksploatacji samochody elektryczne, to cos na co Solidarna Polska nie zgadzała się i nie zgodzi się" - powiedział Ziobro.

Zaznaczył, że dodatkowe opłaty uderzą w obywateli, a także w duże firmy transportowe.

Jego zdaniem dzieje się to, przed czym politycy Solidarnej Polski przestrzegali. "Nie można dać dodatkowej władzy Komisji Europejskiej wykraczającej poza ich kompetencje traktatowe. KE będzie chciała tę władzę wykorzystywać. Nie będą to cele dobre i zgodne z polską racją stanu, z naszymi interesami. Inne grupy interesu i lobby mają wpływ na decyzje Brukseli" - mówił.(PAP)

Autorzy: Mateusz Mikowski, Marcin Rynkiewicz

