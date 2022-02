Jej założenia są bliskie przekazowi rządu. Jak podkreślał Mateusz Morawiecki, „nieodpowiedzialna polityka klimatyczna” jest jednym z trzech głównych czynników napędzających inflację. – W cenie energii elektrycznej co najmniej połowa to koszty polityki klimatycznej UE – mówił wczoraj. Wicepremier Jacek Sasin deklarował z kolei w ostatnich tygodniach, że Warszawa zrobi wszystko, by proponowany przez Brukselę pakiet Fit for 55, który ma wdrożyć wyższe cele klimatyczne na najbliższą dekadę, nie wszedł w życie.