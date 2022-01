Intencją bowiem, oprócz utrzymania miejsc pracy i stopniowego wygaszania produkcji, jest też zapobieganie nadmiernemu importowi węgla do Polski. Z tym już teraz jest spory problem. Jak w swoim wczorajszym raporcie wylicza Forum Energii, w ciągu ostatnich dwóch dekad import surowca do kraju (głównie z Rosji) kosztował ponad 72 mld zł. W latach 2000–2019 urósł on w Polsce o 15,2 mln ton, czyli ponad 1000 proc. Drugi w kolejności kraj, w którym go zwiększono, to Niemcy – o 45 proc. W tym samym czasie w 21 krajach UE import węgla spadł.