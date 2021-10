Co więcej, rządzący dotychczas w Niemczech konserwatyści do spółki z socjaldemokratami wpisali nawet zakaz finansowania projektów atomowych do umowy koalicyjnej. Tymczasem unijny grosz mógłby uczynić takie inwestycje bardziej strawnymi. Na wspólnym rynku energii przecież nikt nie buduje tylko dla siebie – siłownia w jednym kraju może posłużyć do uzupełnienia dostaw w drugim. Czytaj: zmniejszyć ryzyko, że gdzieś podskoczą ceny, tak jak to dzieje się teraz.